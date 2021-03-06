Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова

18:30, 06 марта 2021, ПАИ

Журналист, прозаик и общественный деятель Александр Проханов выразил соболезнование по поводу ухода из жизни псковского писателя Валентина Курбатова.

​Об этом пишет «Псковская правда».

«Валентин Курбатов был последним из могикан из изумительной псковской плеяды, которая в 60 и 70-е годы сделала Псков духовной меккой России. Среди них были архитекторы, реставраторы, хранители заповедников, писатели. Они создали свою особую неповторимую псковскую культуру среди белоснежных памятников, озер и природы. И Курбатов принадлежал к ней своим утонченным обожанием Псковщины: псковских камней, родников памятников, святынь. Он их знал и он с ними слился. Он сам стал в конце концов псковской святыней», - отметил Александр Проханов.

Александр Проханов подчеркнул, что уход Валентина Курбатова «окончательно завершил прекрасную псковскую эру».



«Какой будет следующая эра? Сможет ли следующее псковское сообщество обойтись без Курбатова, без духовной силы, которая привлекла сюда и Курбатова, и Савелия Ямщикова, и Бориса Скобельцына и Всеволода Сминова, как хранителей псковских раскопов, я не знаю. Но его уход очень - значительное явление. Он скорбный, печальный. Оставляет псковскую общественность зорко выискивать среди своих интеллигентов, интеллектуалов таких светочей, которые способны заменить Кубатова», - заметил он.



Ранее ПАИ с прискорбием сообщило, что псковский литературовед, писатель и критик Валентин Курбатов скончался 6 марта 2021 года.