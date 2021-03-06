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Общество

Островский школьник Никита Редин принял участие в конкурсе «Завтрак для любимых»

Никита Редин принял участие в конкурсе. Фото регионального отделения Российского движения школьников

Восьмиклассник Никита Редин из Острова в рамках конкурса «Завтрак для любимых» поделился рецептом полезного белкового завтрака. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении организации.

Юноша рассказал, что готовить завтрак для мамы на 8 Марта уже вошло у него в традицию. В этом году он решил приготовить ей белковый завтрак – филе курицы в кляре.

Он рассказал, что для приготовления блюда необходимо подготовить филе курицы, муку или сухарики, яйцо, соль и перец.

1. Нарезаем филе небольшими кусочками, отвариваем в течение 15-20 минут.

2. Пока вариться филе, взбиваем 1-2 яйца, перчим и солим по вкусу.

3. Далее на сухую поверхность насыпаем муку. Можно заменить её сухариками.

4. Отваренную курицу обмакиваем в яйцо. После этого каждый кусочек тщательно валяем в муке. Выкладываем на предварительно разогретую сковороду.

5. При подаче украшаем всё зеленью, можно дополнить сердечками из кетчупа.

«Такой завтрак точно понравится. Приятно, что РДШ в этом году устроил целый конкурс, где можно поделиться своими рецептами», – отметил Никита.

 

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