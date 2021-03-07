Более 90 человек заразилось коронавирусом 6 марта в Псковской области

09:52, 07 марта 2021, ПАИ

Ещё 98 человек получили положительные результаты анализов на COVID-19 в регионе. Об этом сегодня сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По данным статистики за 6 марта, в Пскове и Великих Луках зафиксировано по 18 новых случаев заражения.

В Плюсском районе заболело 10 человек, в Островском и Новосокольническом – по девять, в Бежаницком – семь, в Псковском – шесть.

В Пустошкинском районе выявлено четыре случая COVID-19, в Локнянском – три.

В Великолукском, Дедовичском, Палкинском, Печорском и Себежском районах заболели по два человека, в Гдовском, Стругокрасненском, Пушкиногорском и Красногородском районах – по одному.

В остальных районах случаи заражения не обнаружены.

Ранее ПАИ сообщало о количестве умерших от коронавируса за последние сутки.

