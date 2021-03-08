Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области

11:27, 08 марта 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё три человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли 184 человека. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области зарегистрированы 32 744 случая заражения коронавирусом, выздоровело 21 735 пациентов.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.