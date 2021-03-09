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Общество

Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 830 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 288 970. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 32 797 случаев заражения коронавирусом, 21 765 человек выздоровело, 184 пациента умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области Более 21,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области Более 288 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Ещё 64 жителя Псковской области выздоровели после COVID-19 Более 90 человек заразилось коронавирусом 6 марта в Псковской области Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
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