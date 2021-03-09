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Общество

Почти 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечился 9 931 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 марта в стране зафиксировано 336 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 445 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 9 марта в России выявлено 4 342 474 случая заболевания коронавирусом, 3 932 177 человек выздоровело, 89 809 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 32 797 случаев заражения коронавирусом, 21 765 человек выздоровело, 186 пациентов умерло.

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Почти 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки До 186 увеличилось число умерших от COVID-19 в Псковской области Почти 289 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области Более 21,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области Более 288 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Ещё 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Ещё 64 жителя Псковской области выздоровели после COVID-19
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