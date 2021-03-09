Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта

14:52, 09 марта 2021, ПАИ

9 марта в 20:40 на телеканале «Культура» покажут документальный фильм, посвящённый памяти известного литературного критика, писателя и литературоведа Валентина Курбатова. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по культуре региона.

Валентин Курбатов скончался 6 марта на 82-м году жизни. Валентин Курбатов, член Союза писателей России, Президентского совета по культуре, лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Прощальная церемония пройдёт 10 марта в 10:00 в храме Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Кузнецах (Октябрьский проспект, 9).