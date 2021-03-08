Автор пьесы оценил спектакль Псковского драмтеатра «Свидетельские показания»

17:06, 09 марта 2021, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина еще одна премьера – спектакль режиссера Семена Серзина «Свидетельские показания». По случаю выпуска нового спектакля в Пскове прошел фестиваль, посвященный творчеству автора пьесы, известного драматурга, писателя, поэта Дмитрия Данилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«По-моему, это прекрасная работа. Я видел несколько спектаклей «Свидетельские показания», этот теперь будет одним из двух моих любимых. Такой спектакль – это всегда подарок для автора. Это здорово, когда твой замысел воплощается с таким пониманием», – прокомментировал Дмитрий Данилов.

Режиссер спектакля Семен Серзин подчеркнул, что спектакль не может существовать без зрителя: «Вся декорация – это и есть зритель. И сейчас, с дальнейшими показами, когда будут приходить люди, спектакль будет только рождаться. Зрители – такие же свидетели, как и артисты. В этой истории между ними нет никакой границы, зазора».

Дмитрий Данилов отметил, что артисты Псковской драмы мастерски воплотили на сцене созданные им образы. «Прекрасная актерская игра. По-моему, все актеры попали в персонажей. Они получились такими, какими я сам их представлял. Мне кажется, это очень точное попадание. За каждым актером стоит узнаваемый типаж, этого мне и хотелось», – пояснил Данилов.

Арт-директор театра Андрей Пронин отметил, что театр выпустил «достойный спектакль хорошего театрального качества», что подтверждает и зрительский ажиотаж вокруг премьеры. В настоящее время псковичи раскупили билеты на все мартовские показы «Свидетельских показаний», ближайший спектакль, на который еще остались билеты, состоится 6 апреля. Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Рецензию Псковского агентства информации на спектакль «Свидетельские показания» читайте здесь.