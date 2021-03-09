Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех

17:25, 09 марта 2021, ПАИ

Валентин Курбатов умел любить всех, заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, который приехал в Псков проститься со скончавшимся российским писателем и литературным критиком.

«Мы теперь будем это делать за него», - отметил Владимир Толстой. Советник президента добавил, что утром 9 марта должен был встречать Валентина Курбатова Москве - 10 марта состоится президентский совет по культуре, многолетним членом которого он был. «Мой очень близкий друг, дорогой для моего сердца человек. К сожалению, не я встречаю его в Москве, а пришлось приехать прощаться с ним в Псков. Несмотря на то что я недавно видел его в храме, нет ощущения, что его больше нет с нами. Это человек, который должен был жить и жить», - заявил Владимир Толстой.

Толстой отметил, что таких людей, как Валентин Курбатов, больше нет. «Светлая ему память. Осталось много его архивных записей, переписки, все это должно стать достоянием читателей. Потому что это был очень мудрый человек, и его мудрость нам очень пригодится», - заключил советник президента.

Литературный критик, писатель Валентин Курбатов скончался 6 марта. Прощание с ним пройдет в Пскове 10 марта.