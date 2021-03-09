0
18:40
«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
18:15
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
18:10
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
17:25
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
16:50
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
16:40
В мире людей и собак: известный кинолог дала псковичам советы по воспитанию животных
16:30
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Еще новости
Общество

Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех

Валентин Курбатов умел любить всех, заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, который приехал в Псков проститься со скончавшимся российским писателем и литературным критиком.

«Мы теперь будем это делать за него», - отметил Владимир Толстой. Советник президента добавил, что утром 9 марта должен был встречать Валентина Курбатова Москве - 10 марта состоится президентский совет по культуре, многолетним членом которого он был. «Мой очень близкий друг, дорогой для моего сердца человек. К сожалению, не я встречаю его в Москве, а пришлось приехать прощаться с ним в Псков. Несмотря на то что я недавно видел его в храме, нет ощущения, что его больше нет с нами. Это человек, который должен был жить и жить», - заявил Владимир Толстой.

Толстой отметил, что таких людей, как Валентин Курбатов, больше нет. «Светлая ему память. Осталось много его архивных записей, переписки, все это должно стать достоянием читателей. Потому что это был очень мудрый человек, и его мудрость нам очень пригодится», - заключил советник президента.

Литературный критик, писатель Валентин Курбатов скончался 6 марта. Прощание с ним пройдет в Пскове 10 марта. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
09 марта 2021
«Псковжилстрой» стал лидером по объему ввода жилья в 2020 году
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
09 марта 2021
Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
09 марта 2021
Евгений Водолазкин: Валентин Курбатов был человек блестящего ума и огромных знаний
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
09 марта 2021
Владимир Толстой: Валентин Курбатов умел любить всех
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
09 марта 2021
Деятели культуры, писатели, друзья Валентина Курбатова приехали в Псков проститься с ним
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
09 марта 2021
Опубликовано расписание масленичных гуляний в Печорах
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
09 марта 2021
Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 10 марта
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта
09 марта 2021
Фильм памяти Валентина Курбатова покажут на канале «Культура» 9 марта

Идет загрузка...