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Общество

Псковские полицейские получили награды премии «Народное признание - 2020»

Псковские полицейские получили награды в категории «Защита». Фото пресс-служба УМВД России по Псковской области
 

Сегодня в Управлении МВД России по Псковской области прошла торжественная церемония награждения сотрудников полиции - номинантов премии «Народное признание - 2020». Сообщает пресс-служба ведомства.

Впервые эта награда вручалась в 2010 году. За эти годы её обладателями в разных номинациях стали более 200 псковичей, предприятий и организаций, а число номинантов приблизилось к 2000. Сотрудники органов внутренних дел за совершение героических поступков при исполнении служебных обязанностей ежегодно становятся номинантами в категории «Защита».

В номинации победили полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков за спасение человека из вспыхнувшего в результате ДТП автомобиля, на втором месте – инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев за спасение человека из горящего автомобиля, на третьем – полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова и её собака за спасение заблудившегося в лесу человека.

В этом году победителей выбирали не только жители региона, но и  жюри под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В число экспертов также вошел начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. На церемонии награждения руководитель Управления обратился к победителям: «Мне, действительно, приятно, что наши сотрудники ежегодно не только становятся номинантами на «Народное признание», но и победителями премии. В этом году у нас рекордное количество сотрудников стали соискателями «Народного признания» в категории «Защита». Это говорит только об одном - о вашем профессионализме. Я желаю вам всегда заслуживать такое доверие!».

Дипломы, ценные подарки и главный приз - хрустальную статуэтку премии «Народное признание-2020» - стражам порядка вместе с Алексеем Овсянниковым вручила руководитель ГППО «Псковский медиахолдинг» Ирина Федорова. Она рассказала, что борьба в номинации была очень непростой и разрыв между победителяи и призерами оказался минимальным, а также выразила надежду, что еще не раз увидит знакомые фамилии в списке номинантов новых премий. 

 

Дипломы к наградам. Фото пресс-служба УМВД России по Псковской области

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