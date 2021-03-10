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Общество

Опилки и кошачий наполнитель закончились в псковском зооприюте «Лесопилка»

Приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове срочно требуются сухие опилки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Мы очень бережно их расходуем, но количество щенков огромное, они уже все большие и опилок уходит больше обычного», - пояснили зоозащитники.

Также в приюте постоянно заканчивается кошачий наполнитель (древесный).

Телефон для связи: 89113623125.

Приют «Лесопилка» расположен по адресу: ул. Новгородская, 7.

О том, как воспитывать щенков и взрослых собак, можно почитать здесь >>>

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