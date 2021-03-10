Почти 290 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

11:08, 10 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 924 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 289 894. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрирован 32 831 случай заражения коронавирусом, 21 775 человек выздоровело, 186 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.