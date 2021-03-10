Тонкая настройка: о секретах здорового образа жизни рассказали в пансионате «Кривск»

13:04, 10 марта 2021, ПАИ

О секретах и правилах здорового образа жизни рассказал заведующий медицинской частью - врач-терапевт пансионата «Кривск» Дмитрий Жигульский.

«В последнее время мы как никогда почувствовали, что здоровье является нашим самым ценным ресурсом. Чтобы сохранить и укрепить наше здоровье, начать следует с физического благополучия. Как правило, гости приезжают в пансионат или санаторий, чтобы «лениво» отдохнуть, «лениво» похудеть, но по рекомендации ВОЗ не менее 150 минут в неделю следует всё-таки уделять умеренным физическим нагрузкам», - советует специалист.

В пансионате гостям предлагают заняться бегом трусцой, сходить в тренажёрный зал, отправиться на занятия по скандинавской ходьбе, плаванию или даже танцам, если по душе именно этот вид активности. Гостей «Кривска» встретят опытные спортивные инструкторы, которые обучат азам бега, плавания, скандинавской ходьбы в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«Я и сам занимаюсь бегом и могу сказать, что пробежки по утрам где-нибудь на Запсковье или в сосновом лесу на территории «Кривска» - две большие разницы относительно воздействия на организм. Разумеется, для здоровья полезнее бегать на свежем воздухе за городом, вдоль озера или по лесу, чем вдоль городских магистралей», - отметил Дмитрий Жигульский.

Исследования показывают, что увеличение объёма физической активности положительно влияет на организм, в том числе на психическое здоровье и сон.

Помимо физнагрузок важно уделить внимание правильному питанию, речь может идти или о сбалансированной низкокалорийной диете, или о прерывистом голодании. Не следует забывать о том, что организму надо давать отдыхать. Здоровый сон по 7-8 часов в день никто не отменял, причём ложиться спать рекомендуется до десяти часов вечера, избегая «зависания» в гаджетах перед сном.

Кроме ежедневного «перерыва» на сон. Организм необходимо «перезагружать» 15-30-дневным отдыхом в пансионатах или санаториях. «Основная идея – просто отоспаться, избавить организм от сенсорной перегрузки, активизировать физическую активность», - уточнил Дмитрий Жигульский.

Пансионат «Кривск» Банка России в рамках путёвки «Здоровье» предлагает современные оздоровительные программы, основанные в том числе и на рекомендациях ВОЗ по физической активности: «Здоровое дыхание» (программа восстановления после коронавирусной инфекции); «Антистресс - Релакс»; «Снижение веса»; «Здоровый позвоночник».

Подробности о бронировании номеров в «Кривске» можно узнать по телефону 8 (8112) 69-49-15 или с помощью почты: 58AdminKrivsk@cbr.ru.

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