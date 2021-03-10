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Общество

Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области

По состоянию на 10 марта, в Псковской области остаются активными четыре очага коронавируса, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Очаги COVID-19 продолжают «полыхать» в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы, в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.

Всего в Псковской области выявлен 32 831 случай заражения коронавирусом, 21 775 человек выздоровело, 188 пациентов умерло.

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