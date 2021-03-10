Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
По состоянию на 10 марта, в Псковской области остаются активными четыре очага коронавируса, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Очаги COVID-19 продолжают «полыхать» в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы, в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.
Всего в Псковской области выявлен 32 831 случай заражения коронавирусом, 21 775 человек выздоровело, 188 пациентов умерло.