Об архивном деле и способах изучения истории семьи – в интервью с Валерием Кузьминым

18:19, 10 марта 2021, ПАИ

10 марта в России отмечается День архивов. В честь праздника гостем проекта ПАИ-live стал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Он рассказал, как распространение интернета повлияло на архивное дело, зачем люди приходят в читальные залы, и чем могут помочь специалисты при поисках родственников и предков.

О влиянии интернета

– Мне очень приятно оказаться в этот день в вашей замечательной студии. Знаете, эта запись тоже когда-нибудь попадёт в архив.

– Более того, она попадёт в интернет, а он теперь тоже большой архив. Кстати, не нивелирует ли интернет значимость могучего архивного дела?

– Как только вам понадобится справка на ваш дачный участок, заверенная для судебного или какого-то иного органа, вам интернет не поможет. Интернет вам максимум расскажет, что нужно прийти в архив, и там вам дадут справку.

– То есть, интернет не отменяет архива?

– Конечно же, нет. Что такое архив? Это документ, который можно идентифицировать. К примеру, мы же не просто собираем видеозаписи. Документы разных телестудий, которые существовали в Псковской области, не просто лежат, на них составляются монтажные листы, аннотации. То есть, если нужны архивные записи с губернаторами 90-х годов – мы их подбираем. Работа планово ведётся, чтобы описать абсолютно все видео.

– Оцифровать планируется 100 % документов?

– Видите ли, пленка – это недолговечный материал. Поэтому всё, что на ВХС, переводится.

– Старые фолианты, книги, папирусы, газеты – планируется всё оцифровать?

– Такая задача есть. Единственное, что не так быстро. Сейчас самая главная задача, которая поставлена президентом, оцифровать все документы, связанные с Великой Отечественной войной. И процесс идёт. Еще несколько лет нужно, чтобы все документы по войне оцифровать.

Зачем люди приходят в архив

– Не так давно был в вашем архиве, смотрел газеты 100-летней давности, и пусто в зале не было. Кто и зачем чаще всего приходит в архив?

– Сейчас в читальный зал можно попасть по записи, и она очень длительная. Сейчас народу стало меньше, мы вынуждены были примерно в два раза ограничить число одновременно находящихся в одном помещении людей. Большое количество людей занимаются историей семьи. Я, например, нашёл своих предков до 1650 года.

– Насколько высоки шансы для среднестатистического жителя найти такие материалы?

– Это реально. Но вы не просто должны прийти в архив, у вас уже что-то должно быть. Обычно, если люди приходят в архив, они уже собрали со всех бабушек-прабабушек все документы, фотографии, трудовые книжки, заявления – всё, что можно. И составили примерный перечень того, что хотят найти. Например, прадед родился в Новоржевском районе в такой-то деревне в 1913 году. Значит, нужно найти метрическую книгу той церкви, где записывали родившихся людей, и найти запись своего прадеда. Там написаны имена-отчества его родителей. Дальше отматываем лет 20-25, смотрим за 5 лет метрические книги, находим дальше прапрадеда и его родителей.

– Для людей это платные услуги?

– Архив – самое открытое учреждение в нашей стране, чтобы туда попасть, нужен только паспорт. Работать в читальном зале с документами можно совершенно бесплатно. Есть, конечно, услуги, которые архивы оказывают платно. Например, вы живете в Иркутске, вам нужен документ из Новгорода. Вы пишите в новгородский архив, что вам нужны копии документа, листы такие-то такие-то. Люди должны отсканировать, подобрать, отправить документы. Это платно, конечно.

Как узнать историю семьи

– Но специалисты, например, всякие детективные агентства, лучше знают, как и где это все найти?

– Да. Есть огромное количество генеалогических контор, которые этим занимаются. Причем это разветвленная сеть. Есть центральные большие сообщества, которые передают на субподряд местным знатокам генеалогических реалий. Опять же, в читальном зале, вы могли видеть именно таких людей, которые помогают тем, кто не может, не хочет или не понимает, как это делать.

– Вы, как специалист, посоветовали ли обращаться в такие конторы, стоит оно того, или человек сам в состоянии разыскать всё, что ему нужно?

– Всё зависит от того, что интересно человеку. Самому найти, или чтобы кто-то нашёл и сказал: «Вот твоё древо». Когда сам листаешь – это ни с чем несравнимое ощущение. Когда ты после тысячи пролистанных листов или просмотренных через базу в интернете, долгое время ничего не находя, вдруг видишь: вот оно, это имя.

– То есть, совет специалиста – как минимум, попробовать. И можно этим увлечься не на шутку.

– Ну и, сначала всех потрясти – родственников, не только бабушек и дедушек, но и дядь, тёть, которые могли уже давно для себя что-то забрать, куда-то положили и забыли. В семье нужно всё скрупулёзно собрать. Чтобы подписали все фотографии, кто есть кто. У нас на фотографиях как обычно: вот мы в Сочи в 1960 году. И там пять человек стоит. Надо всех подписать. Потому что уйдут из жизни бабушки и прабабушки, и всё – кто эти люди? Эту важную информацию нужно установить от тех, кто ею владеет.

– В общем, не поленитесь просто зафиксировать документ, который у вас есть, поговорить лишний раз с бабушкой, прабабушкой, пока они живы. Чтобы они вспомнили, когда, с кем и как это происходило, тогда действительно много открытий чудных о вашей семье вас может ожидать. Поздравляю вас с Днём архива! И хотел спросить, есть ли у специалистов архивных дел какие-нибудь специализированные традиции? Может, каким-то особым образом вы отмечаете такие события?

– Пусть это останется тайной.