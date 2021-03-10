«Россети Северо-Запад» подключили к сетям новый детский сад в Псковском районе

17:24, 10 марта 2021, ПАИ

«Россети Северо-Запад» обеспечили дошкольному отделению Псковской инженерно-лингвистической гимназии 130 кВт мощности. Для этого проложили кабельные линии и установили трансформаторную подстанцию, сообщает официальный Telegram-канал сетевой компании.

Учреждение построено в деревне Борисовичи Псковского района по нацпроекту «Демография». Детский сад уже принял первых воспитанников. Организовано восемь групп, включающих в себя 60 мест для детей в возрасте до трёх лет и 80 мест для детей в возрасте от трёх до семи лет.

Отличительной особенностью учреждения является применение в воспитательно-образовательном процессе методики Воскобовича, направленной на всестороннее развитие творческого потенциала ребенка через игры. «Приключения в сказочных лабиринтах, чудо-головоломки и добрые персонажи - игры помогают детям развивать речь, осваивать буквы и цифры, раскрывать творческий потенциал», - отметили в компании «Россети Северо-Запад».