В Госдуме сегодня пропал интернет

22:28, 10 марта 2021, ПАИ

После того как Роскомнадзор решил «замедлить работу» Twitter в России, оказались недоступны сайты Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора. Об этом пишет интернет-издание Znak. Кроме того, в Государственной Думе России пропал интернет, что фактически парализовало работу депутатов и их помощников. Как рассказал источник в нижней палате парламента, на стационарных компьютерах уже больше получаса отсутствует подключение к Сети, при этом Wi-Fi работает. «Выполнять свою работу из-за сбоя физически невозможно. Работа просто встала», – посетовал собеседник .

Добавим, что сбой произошёл и у пользователей «Ростелекома». По данным Downdetector, проблемы с подключением возникли в Москве, Саратове, Якутске, Краснодаре, Ставрополе, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге. 94 % всех жалоб связаны с невозможностью подключиться к интернету, 2 % пользователей сообщили, что у них не работает ТВ или вообще все сервисы сразу. В комментариях на сайте Downdetector пользователи, дозвонившиеся на горячую линию «Ростелекома», сообщают, что у провайдера случилась некая авария и неполадки.

Напомним, сегодня Роскомнадзор объявил, что с 10 марта замедлит работу Twitter на всех мобильных телефонах и частично на компьютерах. Это связано с тем, что соцсеть не удаляет запрещённый контент по требованию ведомства. Соцсети грозит полная блокировка в России, заявил регулятор.