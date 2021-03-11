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Общество

Псковские поисковики просят помочь в поиске гусеничного болотохода

Член поискового отряда «Поиск 97» Игорь Александров просит помочь в поисках гусеничного болотохода для доставки людей и оборудования для подъема советского самолета Ил-2. Об этом мужчина пишет в группе «Псковский рыболовный форум» в социальной сети «ВКонтакте».  

В сообщении говорится, что болотоход необходим на безвозмездной основе, поскольку поисковики занимаются подъемом военного самолета за свой счет.

«Кому небезразлично и есть вариант помочь - просьба писать в личку», - отметил Игорь Александров.

Ранее сообщалось, что в Псковской области волонтеры из региональной поисковой организации «След Пантеры» планируют поднять со дна болота самолет Ил-2, который был сбит во времена Великой Отечественной войны.

 

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