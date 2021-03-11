Стала известна предварительная программа 25-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

14:20, 11 марта 2021, ПАИ

Стала известна предварительная программа 25-й Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом сообщается на официальном сайте встречи.



На 11 июня запланирован тренировочный полет. Кроме того, 11 июня с 9:00 до 15:00 пройдет регистрация участников в центре соревнований спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» (ул. Ботвина, 4). В 16:00 состоится открытие памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках (0+).



20:00 — 21:00 — самое зрелищное состязание «кей-граб», которое в этот раз посвящено юбилейной Международной встрече воздухоплавателей.



12 июня, в субботу, состоится открытие воздухоплавания. С 15:00 пройдет генеральный брифинг, а в 18:00 начнется движение колонны воздухоплавателей к месту общего старта аэростатов. В 18:40 участников встречи представят на Летней эстраде. С 19:00 до 21:00 пройдет общий старт аэростатов с территории крепости.



С 13 по 16 июня великолучане смогут наблюдать в небе аэростаты — будут проходить спортивные полеты.



17 июня в 15:00 состоится дебрифинг, в 17:00 — торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей. С 21:00 до 23:00 горожане смогут полюбоваться ночным свечением аэростатов на площади Ленина и территории мемориального комплекса.



Во время встречи состоятся следующие соревнования пилотов тепловых аэростатов:

— 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов, участвующих в соревнованиях);

— 13-й Кубок Дружбы (информация будет дополнительно);

— 16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения);

— 14-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).