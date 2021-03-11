По факту самоубийства в Великолукском доме-интернате для престарелых проведут служебную проверку

14:50, 11 марта 2021, ПАИ

По факту самоубийства женщины в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов будет проведена служебная проверка, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Сегодня, 11 марта, в доме-интернате была обнаружена мертвой 75-летняя постоялица, причиной её смерти стало самоубийство. Как сообщила председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева, женщина проживала в комнате одна, вероятная причина произошедшего – семейный конфликт.

«На месте происшествия работали сотрудники скорой, УМВД и Следственного комитета – службы провели все необходимые мероприятия, – сказала Ольга Евстигнеева. – По факту произошедшего будет проведена служебная проверка».

Родственникам женщины уже сообщили о случившемся.