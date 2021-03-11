Псковский нефролог: Наши заболевания в житейском смысле не болят

17:23, 11 марта 2021, ПАИ

«Наши заболевания в житейском смысле не болят. Их можно выявить на основании анализов, по каким-то малым признакам, на которые человек до определённого времени не обращает внимания. И когда появляются конкретные жалобы, как правило, это уже заболевание в запущенной стадии», – отметила главный нефролог Псковской областной клинической больницы Лариса Жукова в эфире ПАИ-live 11 марта.

По словам Жуковой, ко Всемирному дню почки, который отмечается во второй четверг марта, нефрологи всей страны стараются приурочить какие-то мероприятия, в основном просветительского характера. Чтобы люди обратили внимание на свое здоровье, в частности, на здоровье почек.

«Поэтому мы выделяем группы пациентов, которые должны уделять своим почкам больше внимания. Это пациенты с сахарным диабетом, как первого, так и второго типа, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, с артериальной гипертензией, с ишемической болезнью сердца, с атеросклеротическим поражением сосудов», – сказала Жукова.

Кроме того, она отметила, что современным трендом, как сейчас говорят, является уменьшение первичной почечной патологии, которая в общем-то является болезнью молодых. Это хронический гломерулонефрит, который ещё 30 лет назад был основной причиной почечной недостаточности. «Сейчас это уже не так. Сейчас на первый план выходят вторичные поражения почек при тех заболеваниях, которые я только что перечислила. Если человек не компенсирует, не лечит свой сахарный диабет, у него постоянно повышенный уровень глюкозы в крови, повышенное давление, то какие-то пищевые факторы менее значимы», – добавила она.

Лариса Жукова также подчеркнула, что сейчас чётко выработана схема скринингового обследования на патологию почек. По её словам, она очень небольшая, но достаточно всеобъемлющая и дает полное представление о состоянии почек у человека. Она включает общий анализ мочи, который доступен в любой поликлинике, пациенты с сахарным диабетом должны сдавать анализ мочи на микроальбуминурию – это выявление белка на самой ранней стадии. Затем идёт определение уровня креатинина крови, который отражает функцию почек и по которому можно рассчитать скорость клубочковой фильтрации и ультразвуковое исследование почек. Жукова считает, что, если человек будет раз в год выполнять этот перечень, этого будет вполне достаточно, чтобы на ранней стадии выявить у себя какие-либо проблемы.

«Чем старше пациент, тем выше у него риск хронической болезни почек. Но и в молодом возрасте нужно этот скрининг проводить, потому что не все врожденные аномалии, не все хронические заболевания выявляются своевременно», – отметила собеседница агентства.