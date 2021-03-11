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Общество

Подросток, которому в Пскове упала на голову сосулька, серьёзно не пострадал

Подросток, которому на голову сегодня упала сосулька с крыши Псковского колледжа профессиональных технологий, серьёзно не пострадал.

Как нам стало известно, помощь ему оказана амбулаторно в детской областной клинической больнице. Серьёзных травм он не получил, в 16:00 был выписан и поехал домой, так как в госпитализации не нуждался.

В  соцсетях некоторые комментаторы пытаются доказать, что сосулька к колледжу не имеет отношения, более того, сосулек на здании нет. В ответ на это очевидцы происшествия нам предоставили видео, на котором видны сосульки. Здание на видео хоть и не основное, но относится в колледжу. Кроме того, один из комментаторов в соцсетях, утверждавший, что сосулек нет, также присутствовал на месте происшествия и пытался сбить те самые оставшиеся сосульки.


 

 

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