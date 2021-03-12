Пскович сжег автомобиль ухажера своей бывшей девушки

09:40, 12 марта 2021, ПАИ

В Пскове местный житель сжег автомобиль нового ухажера бывшей девушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

4 декабря прошлого года 43-летний мужчина, будучи нетрезвым, ночью из-за ревности решил сжечь автомобиль «Лада» нового парня своей бывшей возлюбленной. Купив бензин на автозаправке, пскович приехал на улицу Инженерную, облил автомобиль и поджег, а позже скрылся. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.