0
09:58
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
08:40
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
07:11
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
07:00
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
01:11
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
22:30
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Еще новости
Общество

Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 1 549 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 292 706. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 000 случаев заражения коронавирусом, 21 973 человека выздоровели, 191 пациент умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области Более 12 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса 33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии Александр Братчиков сделал прививку от COVID-19 Более 14 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Еще три человека в Псковской области скончались от коронавируса Более 291 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области Более 21,8 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области Ещё 75 жителей Псковской области заразились COVID-19
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
12 марта 2021
Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
12 марта 2021
Почти 22 тысячи человек избавились от коронавируса в Псковской области
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
12 марта 2021
33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области с начала пандемии
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
12 марта 2021
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ветра и снегопада в Псковской области
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 марта 2021
Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
11 марта 2021
Всемирная организация здравоохранения назвала главную ошибку в борьбе с коронавирусом
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений
11 марта 2021
Встреча на «Небе». Псковичи назвали оригинальные способы разрыва отношений

Идет загрузка...