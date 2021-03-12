Почти 293 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области

09:58, 12 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 549 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 292 706. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 000 случаев заражения коронавирусом, 21 973 человека выздоровели, 191 пациент умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.