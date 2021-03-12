Жанна Малышева: Реализация нацпроекта «Культура» – первоочередная задача для всех работников культуры региона

11:17, 12 марта 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева отметила, что реализация нацпроекта «Культура» – первоочередная задача для всех работников культуры региона. Об этом она сообщила в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«Реализация нацпроекта «Культура» на территории нашего региона для нас, для комитета по культуре, для всех учреждений культуры нашего региона действительно первоочередная задача», - добавила Малышева.

Также она отметила, что нацпроект – это живой организм, поскольку он даёт возможность проявить инициативу, на конкурсной основе принять участие в отборе и привлечь дополнительные денежные средства. Жанна Малышева считает, что главной задачей при реализации нацпроектов является максимальное привлечение денежных средств.