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Культура

Жанна Малышева: Реализация нацпроекта «Культура» – первоочередная задача для всех работников культуры региона

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева отметила, что реализация нацпроекта «Культура» первоочередная задача для всех работников культуры региона. Об этом она сообщила в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«Реализация нацпроекта «Культура» на территории нашего региона для нас, для комитета по культуре, для всех учреждений культуры нашего региона действительно первоочередная задача», - добавила Малышева.

Также она отметила, что нацпроект – это живой организм, поскольку он даёт возможность проявить инициативу, на конкурсной основе принять участие в отборе и привлечь дополнительные денежные средства. Жанна Малышева считает, что главной задачей при реализации нацпроектов является максимальное привлечение денежных средств.

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