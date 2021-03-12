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Общество

Зарплата работников учреждений культуры Псковской области не изменилась в пандемию

Во время пандемии заработная плата работников учреждений культуры Псковской области не изменилась. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«Учреждения имели выпадающие доходы, но имели в полном объёме государственную поддержку, – рассказала Жанна Малышева. – Ни один работник учреждений культуры не получил заработную плату ниже, нежели он получал до пандемии».

Таким образом, зарплаты и госзадания были сохранены в полном объёме, добавила спикер.

«В муниципальных учреждениях в меньшей степени доходы выпадали, потому что районные и сельские дома культуры имеют меньше возможностей оказывать платные услуги, нежели наши подведомственные государственные учреждения», – добавила Малышева.

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