67,8% составляет контрактация нацпроектов в Псковской области

12:08, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области на сегодня контрактация национальных проектов составляет 67,8%. Об этом сообщил губернатора Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что уже через две с половиной недели у всех должно быть заключено 90% контрактов. Дедлайн – 31 марта. «Он был установлен ещё в ноябре прошлого года. Времени на перестройку работы под эту задачу было более чем достаточно. Тем не менее, на сегодняшний день динамика контрактации крайне низкая», - заметил Михаил Ведерников. По его словам, месяц назад регион вышел на показатель 63,4%, большую часть которого сформировал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Губернатор подчеркнул, что поручение в полном объёме выполнил только председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. «4% за месяц – это не работа», - констатировал глава региона. Он сообщил, что контрактация существенно увеличилась только в сфере здравоохранения (+21%). Положительная динамика также по нацпроектам «Культура» и «Жильё и городская среда» (оба направления +9%).

«Коллеги, такими темпами мы будем контрактоваться до конца года», - обратился Михаил Ведерников к собравшимся. При этом он уточнил, что в отдельных случаях есть объективные причины, по которым сдвигаются сроки, но о них нужно своевременно докладывать. «Сделали это далеко не все», - заметил губернатор.

Он подчеркнул, что в апреле все руководители региональных проектов будут лично докладывать о причинах невыполнения поручения губернатора и нести за это персональную ответственность.

Вместе с тем, добавил Михаил Ведерников, под руководством вице-губернатора Василия Осипова хорошую и ответственную работу показали главы муниципалитетов.

«Были сложности с контрактацией по регпроекту «Формирование комфортной городской среды». Под угрозой возврата в федеральный бюджет было 110 млн рублей», - отметил глава региона.