Три дома культуры капитально отремонтировали в Псковской области

12:25, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области капитально отремонтировали три дома культуры. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

В регионе завершились капитальные ремонты домов культуры в Бежаницах, в деревне Родина Псковского района, а также в деревне Красино Палкинского района.

«Мы довольны [качеством проведённых работ. – ПАИ], потому что объекты получились действительно очень качественные, объекты получили хорошие оценки Министерства культуры», – отметила Малышева.

Все дома культуры современно оснащены, они многофункциональные и доступны для всех, добавила руководитель профильного комитета.