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Общество

Новый формат уличной торговли появится в Пскове

Фото с сайта behance.net

В Пскове появится новый формат уличной торговли - фудтраки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, решение согласовала специальная комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города.

В рамках поддержки бизнеса в период пандемии администрация города совместно с профильными комитетами администрации Псковской области проработала вопрос для выделения специальных мест для размещения фудтраков  – кафе-фургонов с мобильной кухней для торговли едой и напитками быстрого приготовления. Данный вид торговли сможет участвовать и в городских мероприятиях - ярмарках, праздниках, выставках.

Отмечается, что размещение фудтраков на территории Пскова позволит создать дополнительные рабочие места, улучшить качество уличной торговли и увеличить привлекательность города для туристов, так как решит проблему быстрого питания в туристических зонах. Кроме того, новый вид торговли позволит снизить порог входа на рынок для малого бизнеса.

Для получения разрешения на работу такой точке необходимо приобрести оборудование, отвечающее всем стандартам и требованиям Роспотребнадзора. Максимальная разрешенная общая площадь объекта должна составлять не более 12 кв. м. Алкоголем в фудтраках торговать будет нельзя.

За более подробной информацией можно обратиться в отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова: 29-10-65, 29-10-77.

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