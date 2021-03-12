101-летняя жительница Псковской области сделала вторую прививку от коронавируса

13:39, 12 марта 2021, ПАИ

12 марта 101-летняя жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова сделала вторую прививку против COVID-19, сообщает районная газета «Струги».

После первого этапа вакцинации пенсионерка чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась. Сегодня её навестил главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер. Эмилия Волтухова показала ему свой альбом, который директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия Васильева сделала к ее 100-летию. Пенсионерка рассказала гостю про родственников.

Второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошел для 25 проживающих в доме-интернате и шести сотрудников, которые 21 день назад сделали первую прививку. Процедуру провела медсестра офиса врача общей практики села Новоселье Татьяна Заручевская.