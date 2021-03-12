После прививки от коронавируса у 99-летнего псковича повысилась шутливость

14:23, 12 марта 2021, ПАИ

К своему 100-летнему юбилею житель Пскова Сергей Степанов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщается в группе Псковской городской поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

3 февраля пенсионер сделал первый укол, а через три недели, как и положено, повторный. Никаких последствий пациент не заметил, кроме разве что «повышенной шутливости». Но это у Сергея Герасимовича симптом пожизненный и не требующий медицинской коррекции, отметили в медучреждении.

В 1940-м Сергей Степанов окончил Псковское землемерное училище, был призван в армию, а оттуда попал на фронт. Во время войны занимался строительством мостов, за 5 лет от рядового дослужился до старшего техника. После войны работал военруком. В 2012 году его дом на родине сгорел, и через два года он переехал к дочери в Псков.

Секретов своего долголетия пенсионер не скрывает: свежий воздух, физическая активность и дружба с пчелами, разведением которых пенсионер занимался большую часть своей жизни.

«А еще я каждый год делаю прививку от гриппа, и это тоже продлевает мою жизнь, - уверен Сергей Герасимович. - Коронавирус — враг, конечно, посерьезнее, крови многим попортил. Поэтому, когда появилась вакцина, я решил привиться, не раздумывая. Страха никакого не было. Я ведь войну прошел от первого до последнего дня и мог умереть каждую минуту. После всего этого сдаться какой-то букашке просто глупо».

Вместе с Сергеем Степановым первую дозу препарата «ГамКовидВак» получили 6 тысяч 400 псковичей, вторую – 3 тысячи 800. В торговом комплексе «Империал» в период с 6 по 10 марта привились 160 человек. С жалобами на сильные побочные эффекты и резкое ухудшение состояния к медикам никто не обращался.