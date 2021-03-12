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Общество

Вера Емельянова развеяла мифы о закрытии поликлиник в Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта развеяла мифы о закрытии поликлиник в регионе.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что поликлиника – это то самое важное звено системы здравоохранения, которое будет всегда, и поэтому поликлиника должна быть сегодня прежде всего доступна, обеспечена качественным оборудованием, кадрами, для того чтобы принять первые заявки на оказание медицинской помощи и начать свой старт лечения всех болезней, которые «только-только начинают о себе заявлять, либо профилактировать это».

«Поэтому поликлиника – это первый рубеж, это первая инстанция. Я отношу к этой инстанции наши фельдшерско-акушерские пункты, наши амбулаторные центры, офисы врача общей практики, то есть это первичное. Скорую помощь мы здесь оставим, скажем так, за скобкой, потому что это экстренная помощь, необходимая человеку, а амбулаторное звено начинается с поликлиники. Поэтому поликлиники нигде и никогда не планировались к закрытию, к ликвидации», – заключила Вера Емельянова.

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