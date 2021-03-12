На Псковской ГРЭС обсудили готовность к весеннему половодью

15:24, 12 марта 2021, ПАИ

12 марта на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» состоялось заседание комиссии под руководством заместителя главного инженера электростанции Владимира Станкевича по проверке готовности электростанции к весеннему половодью.

Участники обсудили мероприятия, выполненные в рамках подготовки к паводковому периоду. Так, на гидроузле Псковской ГРЭС сотрудниками электрического цеха и цеха общестанционных работ успешно проведено контрольное маневрирование сегментными затворами плотины от автономного источника питания, дизельного генератора, мощностью 55 КВт. Испытание проведено с целью отработки возможной чрезвычайной ситуации с потерей энергоснабжения гидроузла. Подготовлено оборудование, задействованное в период весеннего половодья. Аварийные бригады для ликвидации возможных нештатных ситуаций укомплектованы материалами и специальной техникой. В районе гидротехнических сооружений усилен режим охраны и безопасности.

«Взаимодействие цехов и отделов электростанции является одним из основных факторов управления паводковой ситуацией, – прокомментировал Владимир Станкевич. – Наша основная задача – подготовить оборудование и персонал таким образом, чтобы мы были готовы к любому сценарию прохождения весеннего половодья».