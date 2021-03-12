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Общество

106 ФАПов возведут в Псковской области за три года

В Псковской области за три года возведут 106 ФАПов. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

На 2021-2023 годы запланировано строительство 106 фельдшерско-акушерских пунктов в регионе, 23 из них - уже в 2021 году.

«Модернизация такого рода позволит практически в каждом районе увидеть совершенно новые конструкции», – подчеркнула Вера Емельянова.

Для новой сети первичной помощи на селе потребуются кадры, в связи с чем увеличится набор в медицинские училища, которые работают в Пскове и Великих Луках. И сегодня приняты все дополнительные меры по социальному пакету для будущих сотрудников этих ФАПов, чтобы позволить им прийти туда на работу, добавила Вера Емельянова.

«Прежде всего, мы будем работать со своими абитуриентами, со своими студентами и надеемся, что они действительно придут в обновленный ФАП, с удовольствием останутся там работать», –   подчеркнула первый вице-губернатор.

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