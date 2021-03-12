Вера Емельянова: Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами

15:44, 12 марта 2021, ПАИ

В 2021 году Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами, сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире ПАИ-live 12 марта.

По её словам, в этом году в бюджете региона сохранён общий объём финансирования на данные цели на уровне предыдущего года. При этом, подчеркнула Вера Емельянова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ряде случаев принимает дополнительные решения по данным вопросам. Она пояснила, что параметры бюджета могут корректироваться, и в случае привлечения специалистов, которые намерены оставаться в регионе, эти вопросы будут решаться в обязательном порядке.

«Сегодня, если такой врач приезжает, ему предоставляется жильё внаем, и мы этот вопрос решаем незамедлительно и, соответственно, принимаем меры к тому, чтобы обеспечить их стабильным жилищным фондом, который так необходим сегодня региону», - заявила первый вице-губернатор.

Вера Емельянова напомнила, что в 2020 году для врачей были приобретены 17 квартир в разных районах, в том числе в Опочке, Великих Луках и Пскове.