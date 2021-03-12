Директора псковского Социального городка выберут по конкурсу

15:59, 12 марта 2021, ПАИ

Директора Социального городка в Пскове выберут по конкурсу. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

По её словам, несмотря на то что есть кандидаты на эту должность, окончательный выбор будет сделан на основе конкурса. Сейчас предложения формируются в комитете по социальной защите населения Псковской области.

«Команда этого учреждения должна тоже формироваться заранее, о чём мы также сегодня беспокоимся. Мы планируем подбор и обучение персонала обеспечить также до конца этого года, с тем чтобы уже с получением всех необходимых документов по вводу этого объекта в эксплуатацию у нас, в общем-то, уже все специалисты были готовы и понимали, что в новом учреждении необходимы новые компетенции, новые знания и очень серьезный заряд на позитивное обслуживание наших пожилых граждан», – сказала Емельянова.

Она подчеркнула, что в новом учреждении придётся обеспечивать и сопровождение, поэтому власти Псковской области изучают опыт работы подобных учреждений в других регионах, хотя, как отметила Вера Емельянова, эта модель новая и практически не имеет аналогов.

«Поэтому мы берём лучший зарубежный опыт. У нас есть специалисты, которые проходили соответствующие стажировки в других государствах», – заключила гостья эфира.