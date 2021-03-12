0
16:05
Семейный отдых в «Кривске»: польза для родителей и развлечения для детей
15:44
Вера Емельянова: Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами
15:28
Вера Емельянова развеяла мифы о закрытии поликлиник в Псковской области
15:19
24 медучреждения Псковской области оснастят современным медицинским оборудованием
14:57
Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области выше среднероссийского показателя
14:54
О вакцинации, районных поликлиниках и подготовке к 9 Мая – ПАИ-live c Верой Емельяновой
14:38
Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий
Еще новости
Общество

Директора псковского Социального городка выберут по конкурсу

Директора Социального городка в Пскове выберут по конкурсу. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

По её словам, несмотря на то что есть кандидаты на эту должность, окончательный выбор будет сделан на основе конкурса. Сейчас предложения формируются в комитете по социальной защите населения Псковской области.

«Команда этого учреждения должна тоже формироваться заранее, о чём мы также сегодня беспокоимся. Мы планируем подбор и обучение персонала обеспечить также до конца этого года, с тем чтобы уже с получением всех необходимых документов по вводу этого объекта в эксплуатацию у нас, в общем-то, уже все специалисты были готовы и понимали, что в новом учреждении необходимы новые компетенции, новые знания и очень серьезный заряд на позитивное обслуживание наших пожилых граждан», – сказала Емельянова.

Она подчеркнула, что в новом учреждении придётся обеспечивать и сопровождение, поэтому власти Псковской области изучают опыт работы подобных учреждений в других регионах, хотя, как отметила Вера Емельянова, эта модель новая и практически не имеет аналогов.

«Поэтому мы берём лучший зарубежный опыт. У нас есть специалисты, которые проходили соответствующие стажировки в других государствах», – заключила гостья эфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Вера Емельянова: Социальный городок под Псковом сдадут раньше срока Вера Емельянова: Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами В 15 лечебных учреждениях Псковской области сделают ремонт в 2021 году Вера Емельянова развеяла мифы о закрытии поликлиник в Псковской области 24 медучреждения Псковской области оснастят современным медицинским оборудованием Вера Емельянова поставила удовлетворительную оценку вакцинации в Псковской области Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области выше среднероссийского показателя О вакцинации, районных поликлиниках и подготовке к 9 Мая – ПАИ-live c Верой Емельяновой Дом культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района планируют открыть в конце года Ещё девять модельных библиотек планируют открыть в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Семейный отдых в «Кривске»: польза для родителей и развлечения для детей
12 марта 2021
Семейный отдых в «Кривске»: польза для родителей и развлечения для детей
Вера Емельянова: Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами
12 марта 2021
Вера Емельянова: Псковская область продолжит обеспечивать врачей квартирами
Вера Емельянова развеяла мифы о закрытии поликлиник в Псковской области
12 марта 2021
Вера Емельянова развеяла мифы о закрытии поликлиник в Псковской области
24 медучреждения Псковской области оснастят современным медицинским оборудованием
12 марта 2021
24 медучреждения Псковской области оснастят современным медицинским оборудованием
Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области выше среднероссийского показателя
12 марта 2021
Темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области выше среднероссийского показателя
О вакцинации, районных поликлиниках и подготовке к 9 Мая – ПАИ-live c Верой Емельяновой
12 марта 2021
О вакцинации, районных поликлиниках и подготовке к 9 Мая – ПАИ-live c Верой Емельяновой
Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий
12 марта 2021
Вылет самолёта из Минеральных Вод в Псков всё ещё переносится из-за погодных условий
После прививки от коронавируса у 99-летнего псковича повысилась шутливость
12 марта 2021
После прививки от коронавируса у 99-летнего псковича повысилась шутливость

Идет загрузка...