По пять тысяч рублей получат псковские ветераны к Дню Победы

16:31, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне получат единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«Мы прежде всего заинтересованы поддержать всеми необходимыми мерами ветеранов Великой Отечественной войны, и региональная доплата, праздничная выплата в размере пяти тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда сохранена и в бюджете уже заложена, и мы, безусловно, её будем выплачивать», – сказала Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор также добавила, что в настоящий момент по поручению губернатора прорабатывается вопрос оказания дополнительной помощи такой категории, как дети войны.