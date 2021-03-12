Для псковских ветеранов проезд в общественном транспорте будет бесплатным с 1 по 15 мая

16:33, 12 марта 2021, ПАИ

С 1 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны на территории Псковской области могут воспользоваться бесплатным проездом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

«С 1 по 15 мая, как обычно, все группы, которые относятся к этой категории, будут пользоваться нашим транспортом бесплатно, и мы дополнительно, безусловно, проводим сейчас мониторинг состояния наших семей, где проживают ветераны и лица, отнесенные к этим категориям, поэтому точечно будет дополнительно помощь оказана в том числе», – сказала Вера Емельянова.

Вице-губернатор также напомнила, что с июля 2020 года действует дополнительная мера государственной поддержки со стороны бюджета Псковской области – «транспортная, так скажем, карта для наших ветеранов».

Отметим, что бесплатный проезд будет доступен для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов военнослужащих, бывших узников нацистских концлагерей и лиц, приравниваемых к ним.