Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки

16:38, 12 марта 2021, ПАИ

В Псковской области праздничные мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут планироваться с учетом эпидобстановки. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 12 марта.

Вера Емельянова отметила, что в настоящее время по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прорабатывается вопрос празднования Дня Победы.

«Праздничные мероприятия будут спланированы ближе к этой дате с учётом эпидемической обстановки. Мы очень рассчитываем, что в этом году нам позволит ситуация этот праздник сделать более массовым и нарядным, но для этого нам придётся сделать прививки и носить маски, соблюдать все меры безопасности, о чём сегодня мы каждый день всюду и везде говорим: берегите себя», – сказала первый вице-губернатор.