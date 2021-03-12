Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров

18:01, 12 марта 2021, ПАИ

Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен владелец фермы «Бебешкино» в Печорском районе Анвар Зуфаров.

«Эти виды туризма уже хорошо представлены в Белоруссии, и пока не очень внятно в России. Хотелось бы, чтобы мы догнали и перегнали соседей. В Псковской области уже есть несколько проектов на эту тему. Вот в 2019 году в Печорском районе мы создали два туристических маршрута – «По Печорской стороне» и «Изборский тракт. Мозаика впечатлений», с помощью которых представили всё разнообразие сельского туризма. Здесь и музей ретроавтомобилей, и изборские страусы, и пряники, и музей самоваров, и много-много вкусных угощений. Это всегда очень интересно, причём интересно не просто поесть, а услышать истории, узнать традиции. Туризм как раз помогает сохранить традиции, которые увядают», – отметил Зуфаров.

Печорский фермер стал одним из участников конференции-деловой встречи представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей, которая проходит в Пскове. Её цель – обмен опытом и обсуждение перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов через Псковскую и Смоленскую области. Организаторы встречи – региональные туристические центры.