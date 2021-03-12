Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей

18:02, 12 марта 2021, ПАИ

Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города, страны и людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

В Пскове прошла конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей. Для гостей провели экскурсии на разноплановых туристических объектах.

В конференц-зале отеля «Двор Подзноева» прошла встреча, в рамках которой собравшиеся обменялись опытом и обсудили перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов через Псковскую и Смоленскую области.

«Наши регионы имеют общее культурно-историческое наследие, древнейшие города на территории Руси – это Полоцк, Смоленск, Псков, Изборск, маршрут сам напрашивается к истокам Руси», – отметила Светлана Баранова.

По её словам, транспортная логистика увеличит стоимость тура, поскольку расстояние в два раза больше и нет удобного транспортного сообщения, как у Пскова с Санкт-Петербургом.

«Потребителями могут быть и жители Москвы, для которых приехать в Смоленск или Полоцк удобно, а затем они могут проехать автобусом по всему маршруту», – отметила спикер.

Маршрут позволит туристам увидеть целый край кривичей, которые сохранили памятники достопримечательности.

«Я бы назвала этот тур «К истокам Руси», – подчеркнула Светлана Баранова. – Он будет интересен, и на Запад смогут ехать жители Сибири, Дальнего Востока, которые смогут погрузиться в русскую культуру».