0
18:11
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
18:02
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей
18:01
Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров
17:58
Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача
17:31
Рыбацкие хроники: Приметы не работают, а знатный горбач ловится. Часть 3
17:30
Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти
16:46
Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
Еще новости
Общество

Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей

Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города, страны и людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

В Пскове прошла конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей. Для гостей провели экскурсии на разноплановых туристических объектах.

В конференц-зале отеля «Двор Подзноева» прошла встреча, в рамках которой собравшиеся обменялись опытом и обсудили перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов через Псковскую и Смоленскую области.

«Наши регионы имеют общее культурно-историческое наследие, древнейшие города на территории Руси – это Полоцк, Смоленск, Псков, Изборск, маршрут сам напрашивается к истокам Руси», – отметила Светлана Баранова.

По её словам, транспортная логистика увеличит стоимость тура, поскольку расстояние в два раза больше и нет удобного транспортного сообщения, как у Пскова с Санкт-Петербургом.

«Потребителями могут быть и жители Москвы, для которых приехать в Смоленск или Полоцк удобно, а затем они могут проехать автобусом по всему маршруту», – отметила спикер.

Маршрут позволит туристам увидеть целый край кривичей, которые сохранили памятники достопримечательности.

«Я бы назвала этот тур «К истокам Руси», – подчеркнула Светлана Баранова. – Он будет интересен, и на Запад смогут ехать жители Сибири, Дальнего Востока, которые смогут погрузиться в русскую культуру».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки Для псковских ветеранов проезд в общественном транспорте будет бесплатным с 1 по 15 мая По пять тысяч рублей получат псковские ветераны к Дню Победы Вера Емельянова: Поликлинику в Пустошке не ликвидируют 106 ФАПов возведут в Псковской области за три года Вера Емельянова: Социальный городок под Псковом сдадут раньше срока
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
12 марта 2021
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей
12 марта 2021
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей
Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров
12 марта 2021
Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров
Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача
12 марта 2021
Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача
Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти
12 марта 2021
Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти
Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
12 марта 2021
Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30
В Пскове мошенники под видом застройщика пытаются продать квартиры в новостройке
12 марта 2021
В Пскове мошенники под видом застройщика пытаются продать квартиры в новостройке
Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки
12 марта 2021
Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки

Идет загрузка...