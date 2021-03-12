Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные

18:11, 12 марта 2021, ПАИ

«Гастрономический туризм, безусловно, тренд последних лет, и хочется туристов чем-то удивить, дать что-то попробовать, потому что в первую очередь запоминаются эмоции, вкусы, впечатление, нежели какие-то исторические данные. Поэтому мы с удовольствием включаем наши программы, именно варианты каких-то мастер-классов и выездов на производство», – заявила Псковскому агентству информации генеральный директор ООО «Смоленск Тревел» Елена Кричаль.

По её словам, туроператор «Смоленск Тревел» занимается внутренним и въездным туризмом, принимает туристов на экскурсионное, корпоративное обслуживание. «Конечно, мы сотрудничаем не только со столичными регионами, но и с ближайшими к нам – это Псков, Калуга, Тверь. И конечно, мы очень рады приехать в Псков и рассказать о наших туристических маршрутах», – сказала она.

Кричаль также добавила, что вчера побывала на обзорной экскурсии и поняла, что города Смоленск и Псков с исторической точки зрения «очень пересекаются»: «У нас богатое культурное наследие, православное наследие. Какие-то паломнические туры можем организовать совместно, ну и конечно, будем рады организовать межрегиональные маршруты».

Генеральный директор ООО «Смоленск Тревел» стала одним из участников конференции – деловой встречи представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей, которая проходила в Пскове. Цель мероприятия – обменяться опытом и обсудить перспективы создания и продвижения единых туристических маршрутов в Псковской и Смоленской областях.