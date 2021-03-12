0
19:50
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
19:06
Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса
18:58
Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис
18:55
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
18:22
Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю
18:18
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей
18:11
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
Еще новости
Общество

Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю

Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю. Об этом рассказала начальник отдела туризма Департамента инвестиционного развития Смоленской области Юлия Никифорова.

В Пскове состоялась конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей. Для гостей провели экскурсии на разноплановых туристических объектах.

Юлия Никифорова отметила, что в последний год туризму уделяется огромное внимание на федеральном и региональном уровнях. В рамках проекта регионы ездят в гости друг к другу и обмениваются опытом.

«Мы узнаём о туристических потенциалах других регионов, – отметила Никифорова. – чтобы была возможность организовать совместные маршруты друг с другом».

Говоря о Пскове, Юлия Никифорова отметила, что город похож на Смоленск, так как оба стоят на границе, оба имеют древнейшую историю, историко-культурное наследие, памятники культуры и храмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей Развивать сельский и гастрономический туризм необходимо в Псковской области, уверен Анвар Зуфаров Лариса Семашко: Продвижение туризма Псковской области в других регионах и за пределами России – наша главная задача Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти Празднование Дня Победы в Псковской области будут планировать с учётом эпидобстановки Для псковских ветеранов проезд в общественном транспорте будет бесплатным с 1 по 15 мая По пять тысяч рублей получат псковские ветераны к Дню Победы Вера Емельянова: Поликлинику в Пустошке не ликвидируют
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Гдовском районе перевернулся автомобиль
12 марта 2021
В Гдовском районе перевернулся автомобиль
Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса
12 марта 2021
Советник губернатора Антон Сергеев показал сертификат о вакцинации от коронавируса
Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис
12 марта 2021
Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
12 марта 2021
В Пскове пройдут соревнования по панкратиону
Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю
12 марта 2021
Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей
12 марта 2021
Представитель туриндустрии из Смоленска: Нам есть чему поучиться у псковичей
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
12 марта 2021
Елена Кричаль: Туристы в первую очередь запоминают эмоции, а не исторические данные
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей
12 марта 2021
Светлана Баранова: Развитие культурно-познавательных маршрутов сближает города и людей

Идет загрузка...