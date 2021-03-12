Юлия Никифорова: Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю

18:22, 12 марта 2021, ПАИ

Псков и Смоленск имеют схожую древнейшую историю. Об этом рассказала начальник отдела туризма Департамента инвестиционного развития Смоленской области Юлия Никифорова.

В Пскове состоялась конференция – деловая встреча представителей туриндустрии Псковской и Смоленской областей. Для гостей провели экскурсии на разноплановых туристических объектах.

Юлия Никифорова отметила, что в последний год туризму уделяется огромное внимание на федеральном и региональном уровнях. В рамках проекта регионы ездят в гости друг к другу и обмениваются опытом.

«Мы узнаём о туристических потенциалах других регионов, – отметила Никифорова. – чтобы была возможность организовать совместные маршруты друг с другом».

Говоря о Пскове, Юлия Никифорова отметила, что город похож на Смоленск, так как оба стоят на границе, оба имеют древнейшую историю, историко-культурное наследие, памятники культуры и храмы.