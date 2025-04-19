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Общество

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове восстановят

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове восстановят, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове восстановят. Фото: ПАИ

В скором времени начнётся и благоустройство сквера вокруг фонтана. Оно пройдёт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Глава региона также напомнил, что в сквере на Четырёх углах снова заработал пешеходный фонтан. В ближайшее время там возобновятся и мультимедийные шоу. Ещё один фонтан работает на Утином пруду в дендропарке, а в Ботаническом саду фонтан включат чуть позже, так как сейчас там проводятся технические работы.

Напомним, что, помимо сквера у Рижской гостиницы, в нынешнем году реконструируют и благоустроят игровую площадку у дома № 4 на улице Георгиевской, территории у дома № 17б на улице Звёздной и пешеходную зону у Чёртова ручья на улице Алёхина.

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