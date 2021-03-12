Псковский молодёжный парламент отметил «экватор» обучающим семинаром и мотивационным тренингом

20:22, 12 марта 2021, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов собрались на выездной обучающий семинар, приуроченный к году работы действующего состава Молодёжного парламента. Двухдневное мероприятие проходит в Печорском районе с участием вице-спикера регионального парламента Виктора Остренко и эксперта центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Романа Золина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Наша встреча – не просто подведение промежуточных итогов работы, а рефлексия на тему того, для чего вообще была задумана история Молодёжного парламента и насколько эффективно мы с вами вкладываемся в достижение общих и индивидуальных целей. Ещё одна важнейшая задача – обсудить, как мы будем двигаться дальше», – обозначил цель тренинга Виктор Остренко.

Модератор семинара Роман Золин, познакомившийся с составом Молодёжного парламента ещё год назад во время первого обучающего семинара, предложил молодым людям ответить на несколько главных вопросов: «Молодёжный парламент – это довольно уникальная организация, которая состоит из разных людей с разными амбициями. Я хочу услышать от каждого из вас, что за прошедший год было сделано хорошо, что не получилось и какие цели вы ставите перед собой. Потому что если у вас нет личной мотивации, никакие навыки и умения не работают».

Иван Екимов одним из самых успешных проектов назвал «Я живу на улице героя». «Подготовленные Молодёжным парламентом короткие познавательные видеоролики о героях Великой Отечественной войны были рассчитаны на молодёжную аудиторию, но оказалось, что они интересны и людям старшего поколения. Наши сюжеты набрали больше восьми тысяч просмотров в социальных сетях», – напомнил Иван Екимов.

«Это не очень много – наши максимальные просмотры превышают 93 тысячи, но это хороший результат», – сказала в продолжение разговора председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова. Она отметила, что рекордным по количеству просмотров в интернете оказался проект Молодёжного парламента «Это моя Конституция», связанный с голосованием по поправкам к основному закону страны.

«Я считаю, что Молодёжный парламент может гордиться своим участием в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мы занимались проведением тестирования на территории региона и показали, что можем брать на себя ответственность за организацию масштабных мероприятий», – рассказала ещё об одном успешном проекте Анастасия Анпилогова, отметив, что, добившись рекордного количества участников на уровне региона, Псковский молодёжный парламент поднялся в общероссийском рейтинге молодёжных организаций.

Значительным достижением Молодёжного парламента все участники семинара сочли его представительство в органах местного самоуправления – четыре члена Молодёжного парламента стали муниципальными депутатами.

«И как вам теперь живётся?» – поинтересовался у победителей избирательных кампаний Роман Золин.

«Было непросто, но это суперинтересно, – ответила депутат Собрания депутатов сельского поселения «Тямшанская волость» Екатерина Анисимова. – Я живу рядом со своими избирателями, каждый день общаюсь с ними и считаю себя депутатом, который очень близок к людям, – это, по моему мнению, самое важное».

Перспективными и интересными члены Молодёжного парламента назвали давний проект «Клуб дебатов «Истина» и недавно стартовавший проект «Интернет-приёмная Молодёжного парламента».

«А я хочу вспомнить про неформальное мероприятие – наш совместный поход в Изборск. Мы прошли 22 километра счастья», – добавила Юлия Лысова.

Также члены Молодёжного парламента рассказали о дискуссионном проекте на площадке Telegram «Свежий помол». «Это крутая тема! – оценила проект София Козлова. – В этом контент-проекте высказываются не просто мнения представителей различных политических партий, но даётся возможность понять ожидания молодёжи. Те, кто приходят в «Свежий помол», понимают, что у нас тут свобода слова».

По мнению Марии Осиповой из Пыталово, Молодёжный парламент может гордиться организацией первого слёта молодёжных советов при главах районов «С властью на равных». По её словам, это мероприятие дало толчок для работы молодёжных советов в районах. Юлия Лысова возразила коллеге: «Действительно, есть несколько районов, где молодёжные советы активные, но в большинстве муниципалитетов нет понимания, чем советы должны заниматься. И пока это, скорее, нерешённая задача Молодёжного парламента, чем достижение».

К недоработкам Молодёжного парламента его представители также отнесли недостаточную законотворческую деятельность.

«Что ещё не получилось?» – спросил Роман Золин.

«Хотели чаще видеться, но не получилось из-за «короны», – пошутили члены Молодёжного парламента.

«Если говорить серьёзно, то, учитывая год, где была пандемия, я поражён тем, как вы поработали», – оценил деятельность Молодёжного парламента эксперт Агентства стратегических инициатив.

«Не зря мы планируем двухгодичную работу Молодёжного парламента, потому что первый год – это формулирование целей и идей, аккумулирование ресурсов, проба своих сил, а «экватор» – это уже возможность проанализировать свои способности и оценить пройденный путь, а также дополнительный импульс для развития», – отметил куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко.

Подводя промежуточный итог, вице-спикер подчеркнул, что общая результативность молодёжной организации складывается из успешности каждого члена Молодёжного парламента. «Когда меня спрашивают, что такое Молодёжный парламент, я отвечаю на этот вопрос просто: это 44 человека, которые входят в его состав», – отметил депутат.

В дополнение сказанного модератор семинара Роман Золин попросил молодых людей оценить, что значит Молодёжный парламент для каждого из них.

«Молодёжный парламент помогает становится круче, развиваться и закрепиться в понимании, что то, чем я занимаюсь, – это правильно выбранный путь», – поделился своим ощущением заместитель председателя Молодёжного парламента, муниципальный депутат Островского района Владлен Небейголова.

Также участники семинара отметили, что благодаря Молодёжному парламенту они приобрели уверенность в себе, познакомились с интересными людьми, получили перспективы карьерного роста и личностного развития.

В рамках семинара члены Молодёжного парламента также обсудят планы дальнейшей работы и актуальные вопросы участия молодёжи в общественно-политической жизни.