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Общество

Открыт приём заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие»

К участию приглашаются авторы, пишущие на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах. Фото ВГТРК Псков

Телеканал «Доктор», Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC начинает приём заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие». Об этом пишет ВГТРК Псков. К участию приглашаются авторы, пишущие на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и её открытиях, о врачах и их пациентах.

В 2021 году медицинская книжная премия «Здравомыслие» пройдёт в третий раз. Цель премии – содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни. Её главная миссия – дать возможность авторам делиться своим опытом, знаниями и умениями, а читателю – узнать о полезных книгах о медицине.

Выдвигать работы на соискание премии могут авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. В рамках премии «Здравомыслие» будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:

● «Рецепт здоровья» – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;

● «Шаг вперёд» – книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;

● «Эскулап» – мемуары и биографии врачей;

● «Лучшая идея книги» – для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве «БОМБОРА».

Приём заявок завершится 31 мая 2021 года, далее все заявки пройдут оценку экспертного совета «Здравомыслия» на соответствие требованиям премии.

Второй этап: на платформе Crowdspace на официальном сайте премии «Здравомыслие» пройдёт народное голосование. По его результатам к 19 сентября будет сформирован шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри. С 20 сентября по 10 октября жюри, в состав которого вошли журналисты, представители профессионального медицинского сообщества и общественные деятели, определят победителей премии «Здравомыслие» 2021 года.

Награждение победителей премии состоится в октябре на торжественной церемонии в Москве.

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