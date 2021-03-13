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Общество

Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств

13 марта Псковский центр единоборств посетил депутат Госдумы Николай Валуев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед встречей с Валуевым юные боксёры выполнили разминочную тренировку, которую провёл тренер спортивного центра Игорь Зуев.

Николай Валуев отметил, что было очень приятно увидеть в Великих Луках занимающихся людей разного возраста.

«Очень приятно видеть у вас девочек, – заметил Валуев. – Единоборства учат нас уважению. Если применять это уважение, в жизни можно обрести хороших друзей».

Тренер центра Игорь Зуев отметил, что девочкам необходимо повышать спортивное мастерство, и выразил уверенность в том, что они смогут достигнуть больших высот.

Ранее Николай Валуев посетил тренировку спортсменов в Великих Луках и отметил, что безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал.

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