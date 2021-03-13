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Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
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Общество

Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал

Николай Валуев. Великолукская телерадиокомпания

13 марта российский политический и спортивный деятель Николай Валуев прибыл с рабочим визитом в Псковскую область, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Первым делом он посетил тренировку великолукских спортсменов в СОК «Стрелец» и провёл автограф-сессию.

«Если вы возьмёте историю чемпионов, людей, которые многого достигли, вы можете с удивлением обнаружить, что многие из них как раз из таких городов», – рассказал Николай Валуев, отметив, что в дальнейшем они уезжают в столицы и о них узнаёт мир.

Также боксёр отметил, что «на большой спортивный международный пьедестал спортсменов приводит безудержное желание показать себя».

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