Российский боксёр Николай Валуев оценил спарринги псковских спортсменов
Спарринги псковских спортсменов оценил российский политический и спортивный деятель Николай Валуев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Николай Валуев с рабочей поездкой посетил Псковский центр единоборств, где оценил три спарринга спортсменов. Он отметил, что азарт юные псковичи проявили похвально.
«Вы оба старались обманывать друг друга – это правильно, но пропускали удары – это понятно, вы торопились», – отметил Валуев, комментируя бой. Он также посоветовал спортсменам больше маневренности.
Говоря о втором поединке, боксёр отметил более разнообразную работу и похвалил спортсменов за плотный бой.
Третий спарринг провели две девушки-спортсменки. Николай Валуев дал им совет «наносить удар двойки и уходить с ударом левой, левая не только наносит удары, но и обманывает, когда противник забывает правильно наносить тычки», – подчеркнул боксёр.
Николай Валуев также подарил Псковскому центру единоборств боксёрские перчатки со своим автографом.