Российский боксёр Николай Валуев оценил спарринги псковских спортсменов

13:58, 13 марта 2021, ПАИ

Спарринги псковских спортсменов оценил российский политический и спортивный деятель Николай Валуев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Валуев с рабочей поездкой посетил Псковский центр единоборств, где оценил три спарринга спортсменов. Он отметил, что азарт юные псковичи проявили похвально.

«Вы оба старались обманывать друг друга – это правильно, но пропускали удары – это понятно, вы торопились», – отметил Валуев, комментируя бой. Он также посоветовал спортсменам больше маневренности.

Говоря о втором поединке, боксёр отметил более разнообразную работу и похвалил спортсменов за плотный бой.

Третий спарринг провели две девушки-спортсменки. Николай Валуев дал им совет «наносить удар двойки и уходить с ударом левой, левая не только наносит удары, но и обманывает, когда противник забывает правильно наносить тычки», – подчеркнул боксёр.

Николай Валуев также подарил Псковскому центру единоборств боксёрские перчатки со своим автографом.