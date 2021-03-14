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Общество

Сегодня православные просят друг у друга прощения

14 марта православные отмечают Прощёное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом, пишет calend.ru.

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Сообразно с этим евангельским чтением христиане имеют обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. Поэтому день известен как Прощёное воскресенье.

Пост, по словам Евангелия, есть время, удобнейшее для стяжания духовных сокровищ подобно тому, как бывает иногда особенно удобное время для собирания и приращения временных благ, есть истинный день для делания благих дел.

О светлом времени Великого поста читайте в интервью ПАИ с руководителем молодёжного отдела Псковской епархии, настоятелем церкви Святых Жён-мироносиц в Пскове отцом Константином.

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